İspanya gücünü HÜRJET ile arttırıyor! İmza için Türkiye'ye gelecekler

İspanya Hava Kuvvetleri ve İspanya Uzay Ajansı (ESA), mevcut F-5 uçaklarını, Türk yapımı 24 adet HÜRJET ileri düzey eğitim uçağı ile değiştirmeyi planlıyor.ABD merkezli haber sitesi Huffington Post'un haberine göre, İspanya aynı zamanda stratejik taşıma filosunu genişletmek amacıyla askeri kargo taşımacılığı için tasarlanan 6 adet Airbus A400M uçağını da satın almayı değerlendiriyor.Bu adım, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinin bir parçası olarak görülmekte ve eğitim ile taşıma kapasitelerini önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor.Huffington Post, geçtiğimiz pazar günü yeni modellerden bir prototipin Madrid'deki Torrejon de Ardoz üssüne indiğini ve birkaç hafta içinde bir İspanyol heyetinin uçak değişim anlaşması için Türkiye'ye geleceğini de belirtti.Ayrıca, İspanya'nın F-5 uçaklarını değiştirmeyi ve kullanılmayan yaklaşık 10 adet A400M uçağını elden çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.Haberde, başlangıçta 27 adet A400M uçağının sipariş edildiği, ancak sonrasında yalnızca 14 adet kullanılacağının kesinleştiği vurgulandı.İlerleyen yıllarda HÜRJET'in uçak gemilerine inip kalkış yapabilen bir varyantının da üretime geçmesi planlanıyor.- Uzunluk: 13,6 metre- Kanat Açıklığı: 9,5 metre- Yükseklik: 5,1 metre- Kanat Alanı: 35 metrekare- İtki: 17.600Ib- Yük Kapasitesi: 2721 kg- Azami Hız: 1.4 Mach (1715 km/saat)- Menzil: 2222 km