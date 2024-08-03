Facebook geri adım atmak zorunda kaldı! Diyanet’in Haniye videosunu kaldırıp 1 ay yayın yasağı getirmişti!

Siyonizmin aparatı Instagram, İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili paylaşımları kısıtladı. Bunun üzerine BTK düğmeye bastı. Katil devlet İsrail'e destek çıkan Instagram'a erişim engeli getirildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından yeni bir sansür skandalı daha yaşandı. META'ya bağlı Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı paylaşımda META'yı eleştirdi. Gelen tepkiler üzerine ise Facebook, geri adım atmak zorunda kaldı. Diyanet'in paylaşımını yeniden yayına aldı.

Siyonizmin aparatı Instagram, İsrail'in zulmüne gözünü kapatıp 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın iki yüzlü politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Skandalın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu devreye girdi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın 'site bilgileri sorgu sayfasında', Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.Sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar Instagram'a giremezken; konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 'Eksiklikler giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz' dedi.Bu gelişmeler sonrası yine META'ya ait olan Facebook da büyük bir kısıtlamaya imza attı.Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı paylaşımda META'yı eleştirdi. Orhan paylaşımında, 'Sözde özgürlükçü sosyal medya platformu Facebook Şehid İsmail Heniyye için İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camisinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Üstüne de sosyal medya hesabımıza 1 ay canlı yayın yasağı getirdi' ifadelerini kullandı.Facebook, gelen tepkiler üzerine ise geri adım attı ve Diyanet'in paylaşımını yayına aldı. Bu gelişmenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan bir paylaşım daha yaptı.Orhan, 'Kamuyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Facebook Diyanet İşleri Başkanlığımızın Şehid İsmail Haniye ile ilgili sildiği mesajı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Facebook mesaji tekrar yayına alırken altına ' Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir' şeklinde saçma sapan bir gerekçe yazdı Sildikleri her mesajı ifşa etmeye devam' dedi.