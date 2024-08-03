CHP'li Yaşar Tüzün'ün 'hayvanseverlik anlayışı' şaşırttı: Akılalmaz yüzsüzlük!

Bilecik Milletvekili CHP'li Yaşar Tüzün, 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, CHP'li Belediyelerin uygulamayacağını açıkladı. Oysa sadece 8 ay önce Tüzün'ün memleketi Bilecik'te CHP'li Belediyenin barınağında 15 köpek acımasızca katledilmiş ve ormanlık alana atılmıştı.TBMM Genel Kurulu'nda, 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından CHP kanadından ilk açıklama, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'den geldi.Tüzün yaptığı açıklamada, kabul edilen kanun teklifini kabul etmediklerini söyleyerek, 'Bu teklif doğru bir teklif değildir. Var olan sorunu görmezden gelmek istemiyoruz. Elbette böyle bir sorun vardır ama bu sorunun çözümü bu teklif değildir. Toplumun istemediği bu teklifi ve tasarıyı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak biz uygulamayacağız, bunu bilmenizi istiyorum' dedi.CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, kanun teklifine uymayacaklarını açıklarken akıllara Yaşar Tüzün'ün memleketi Bilecik'te bundan sadece 8 ay önce yaşanan köpek katliamı geldi. Vezirhan İlçe sınırları içerisinde ormanlık alanda bir yol kenarında 15 köpek cansız halde bulunmuştu.Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı apar topar kameralar karşısına geçmiş ve köpek katliamıyla ilgilerinin olmadığını söylemişti.Türkiye'nin gündemine oturan köpek katliamıyla ilgili başlatılan incelemelerde Jandarma ekipleri MOBESE kayıtlarını inceleme altına almıştı. Katledilen köpeklerin Bilecik Belediyesi Barınağında iğneyle öldürüldüğü, daha sonra Belediyeye ait kamyonetin kasasına doldurularak Vezirhan İlçe sınırında yol kenarına atıldığı ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar hafızalardaki yerini korurken, CHP'li Milletvekili Yaşar Tüzün'ün kanun teklifi hakkında yaptığı açıklamalar samimi bulunmadı.