CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinden skandal fatura uygulaması! 'Fotoğrafını çekin WhatsApp'tan bize iletin...'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi fatura kesmek için kırsaldaki vatandaşlardan su sayaçlarının fotoğrafını istedi. Su fiyatlarında zam üstüne zam yapan, Mansur Yavaş'ın köylerdeki vatandaşların su sayaçlarını dahi okuyamadığı fatura kesmek için WhatsApp'tan sayaç fotoğrafı istediği ortaya çıktı.Ankara'nın kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların su problemi gün geçtikçe artıyor. Sürekli artan su fiyatları bir kenara, bir çok köy suya ulaşmakta zorlanıyor. Su verilen köylerde ise sayaç okuma ve faturalandırma sıkıntısı çoğalmış durumda.Son olarak ABB'ye bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara gönderilen kısa mesajlar bu sıkıntıyı gözler önüne serdi.Gönderilen mesajlarda sayaçları okunmayan ve faturaları kesilemeyen vatandaşlardan sayaçlarının fotoğrafını WhatsApp üzerinden göndermeleri istendi.Sayın Abonemiz,Mevsimsel nedenler adres yetersizliği veya sayacınızın kilitli bir alanda bulunması gibi sebeplerle faturalandırma yapılamayan aboneliklerinizle ilgili olarak Gölbaşı, Bala, Haymana ilçeleri için her ayın 17'si ile 21'i arasında 0535 709 50 74 numaralı WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu süreçte WhatsApp üzerinden abone numaranızı ve sayaç fotoğrafınızı gönderdiğiniz takdirde dönem faturanız oluşturaracak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Söz konusu mesaj Mansur Yavaş ve ekibinin sanal belediyecilikten uzaklaştığında hizmet noktasında ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyuyor.Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoru ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz' demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve 'Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek' iddiasında bulunmuştu. Hatta köylerde yaşayan vatandaşlar için şu vaatleri sıralamıştı;'ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz.''Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşun suyu verelim.''Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın.'Ancak gelinen noktada fahiş su fiyatlarının yanında bir çok köy suya ulaşım noktasında büyük sıkıntılar çekmekte. Sayaç okumada yaşanan problemler ise tuz biber olmuş durumda.