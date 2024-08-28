İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen ve ankesör/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri ve Trabzon'da baskınlar gerçekleştirildi. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.