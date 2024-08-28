Bakan Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor! AB'den kritik Türkiye adımı

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yeni dönem başlıyor. Türkiye, beş yıl aradan sonra Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) davet edildi. Dışişleri Bakan Fidan'ın 29 Ağustos'ta düzenlenecek olan görüşmelere katılım sağlayacak.Türkiye, beş yıl aradan sonra Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek görüşmelere katılım sağlamak adına Brüksel'e gitmesi öngörülüyor.Ankara'nın, ilişkilerin canlandırılması çağrısı Avrupa'da karşılık buldu. Toplantıda güncel uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Diplomatik kaynaklara göre, davet, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin Avrupa Birliği tarafından anlaşıldığına işaret ediyor.Bakan Fidan, Avrupalı mevkiidaşlarına bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak. İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması ve somut adım atılması beklentisini muhataplarına iletecek.Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.Bakan Fidan; vize meselesinde sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha anlatacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.Öte yandan AB'nin Gymnich davetini 'olumlu' olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu ifadelere yer vermişti; Bu daveti olumlu karşılıyoruz. AB'nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz. Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz.Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir. Bu olumlu yaklaşımın Gymnich Toplantıları ile sınırlı kalmaması gerekmektedir. İlişkilerde mesafe alınması için AB ile her alandaki işbirliği ve diyaloğumuzun sürekli ve sistemli bir zemine oturması ve sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi esastır.Ülkemizin katılım sürecinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize serbestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve özellikle siyasi, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın işbirliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılması gerekmektedir.AB Dışişleri Bakanlarının güncel uluslararası konularda serbestçe görüş alışverişinde bulunmaları için gayriresmi bir ortam sağlanmasını amaçlamaktadır. Gymnich toplantıları, AB'nin dış politika ve güvenlik stratejilerinin koordinasyonunu sağlayarak, üye ülkeler arasında ortak görüş ve strateji geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Böylece, AB'nin ortak dış politika hedeflerini belirlemek ve uygulamak için kritik bir platform sunmaktadır.