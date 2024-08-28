Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları çarşamba gününe doların güç kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti! Gram altında yüzde -0,45 düşüş yaşanıyor.
Altın fiyatları çarşamba gününe doların güç kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti! Gram altında yüzde -0,45 düşüş yaşanıyor.
Altın fiyatlarının düşüşünde doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması etkili oldu.
Yatırımcılar, ABD verilerini izlemeye devam edecek. Veriler, Fed'in ne kadar hızlı faiz indirimi yapacağını gösterecek.
Gram altın 2,747 TL
Çeyrek altın 4,525 TL
Yarım altın 9,078 TL
Cumhuriyet altını 18.616 TL
ONS altın 2,506 dolar
Altın fiyatlarının düşüşünde doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması etkili oldu.
Yatırımcılar, ABD verilerini izlemeye devam edecek. Veriler, Fed'in ne kadar hızlı faiz indirimi yapacağını gösterecek.
Gram altın 2,747 TL
Çeyrek altın 4,525 TL
Yarım altın 9,078 TL
Cumhuriyet altını 18.616 TL
ONS altın 2,506 dolar