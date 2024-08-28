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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları çarşamba gününe doların güç kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti! Gram altında yüzde -0,45 düşüş yaşanıyor.

Ekleme: 28.08.2024 - 09:05 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları çarşamba gününe doların güç kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti! Gram altında yüzde -0,45 düşüş yaşanıyor.

Altın fiyatlarının düşüşünde doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması etkili oldu.

Yatırımcılar, ABD verilerini izlemeye devam edecek. Veriler, Fed'in ne kadar hızlı faiz indirimi yapacağını gösterecek.

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altın 2,747 TL

Çeyrek altın 4,525 TL

Yarım altın 9,078 TL

Cumhuriyet altını 18.616 TL

ONS altın 2,506 dolar