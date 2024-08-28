Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları çarşamba gününe doların güç kazanmasıyla birlikte düşüşe geçti! Gram altında yüzde -0,45 düşüş yaşanıyor.Altın fiyatlarının düşüşünde doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması etkili oldu.Yatırımcılar, ABD verilerini izlemeye devam edecek. Veriler, Fed'in ne kadar hızlı faiz indirimi yapacağını gösterecek.Gram altın 2,747 TLÇeyrek altın 4,525 TLYarım altın 9,078 TLCumhuriyet altını 18.616 TLONS altın 2,506 dolar