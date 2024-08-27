Zuckerberg'den sansür itirafı: Biden yönetimi baskı yaptı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Joe Biden yönetimini, pandemide belirli Kovid-19 içeriklerini sansürlemesi için baskı yapmakla suçladı.Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a yazdığı mektupta Zuckerberg, Biden ekibinin Meta'ya mizah ve hiciv de dahil olmak üzere bazı Kovid-19 içeriklerini sansürlemesi için defalarca baskı yaptığını yazdı.Zuckerberg mektupta, 'Hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda yeterince açık sözlü olmadığımız için pişmanım. Herhangi bir yönetimden gelecek baskı sebebiyle içerik standartlarımızdan ödün vermememiz gerektiğini düşünüyorum ve böyle bir şey tekrarlanırsa karşı koymaya hazırız.' ifadelerini kullandı.Ayrıca Zuckerberg, Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde siyasi olarak tarafsız olmak istediğini söyledi.Beyaz Saray Sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalındığında, bu yönetim kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için sorumlu eylemleri teşvik etti. Pozisyonumuz açık ve tutarlı olmuştur. Teknoloji şirketlerinin ve diğer özel aktörlerin, sundukları bilgiler hakkında bağımsız seçimler yaparken, eylemlerinin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini dikkate almaları gerektiğine inanıyoruz.' şeklinde konuştu.