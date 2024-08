Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde düzenlenen ABD Ulusal Muhafızları Derneği konferansında konuşan eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, dünya genelindeki mevcut kaosun ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle başladığını ileri sürdü.Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekildiği günü Amerikan tarihinin en utanç verici anı olarak nitelendirerek, bu olayın dünya genelinde çatışmaları tetiklediğini öne sürdü. Afganistan'dan çekilmenin ABD'ye duyulan güveni ciddi şekilde sarstığını belirten Trump, 'Bu nedenle Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. İsrail'deki 7 Ekim saldırısı da bu yüzden gerçekleşti. Bize artık saygı duyulmuyor, çünkü güven kaybettik.' ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, ABD'nin Afganistan'dan onurlu ve güçlü bir şekilde çekilmesi gerektiğini vurgularken, Bagram Hava Üssü'nün asla terk edilmemesi gerektiğini belirtti.Burası dünyanın en büyük hava üslerinden biri ve Çin'in nükleer silah ürettiği yere bir saat uzaklıkta. Biz orayı terk ettik, her şeyi bıraktık. Şimdi ise Çin, burayı ele geçirdi. Bunu hayal edebiliyor musunuz? dedi.ABD'nin Afganistan'da 85 milyar dolar değerinde silah ve askeri malzeme bıraktığını vurgulayan Trump, şunları dedi:Afganistan'ın dünyanın en büyük silah satıcılarından biri haline geldiğini biliyor musunuz? Bizim ahmak bir şekilde geride bıraktığımız silahları satıyorlar. 85 milyar dolar değerinde yeni tanklar, uçaklar ve hatta dürbünleri geride bıraktık. Gece görüş kapasiteleri olmadığı için geceleri savaşamıyorlardı. Şimdi savaşabiliyorlar. Buna inanmak mümkün değil. Böyle bir şeyin ülkemizin başına gelmesine izin veren bu insanlar ahmak. Dünyanın her yerinde alay konusu olduk.Tüm dünya karmaşa içinde. Hızlı bir şekilde bir şeyler yapılmazsa 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalacağız. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecekUkrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinin dünya savaşına neden olabileceğini ileri süren Trump, “Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3. Dünya Savaşı çıkacak.” diye konuştu.Başkanlığı döneminde savaşları önlediğini ve Amerikan askerlerinin zarar görmesini engellediğini vurgulayan Trump, Türkiye-Suriye sınırındaki 5 bin Amerikan askerine çekilme emri verdiğini hatırlattı. Trump,Bir generalimizi arayarak, bir tarafta 400 bin diğer tarafta 300 bin kişilik bir ordu varken aradaki 5 bin asker iyi bir işlev görebilir mi diye sordum. “İyi olmayacak efendim” dediler. Onları derhal çekmelerini söyledim dedi.ABD'nin tüm mühimmatını Ukrayna başta olmak üzere başka ülkelere verdiğini ve mühimmatının tükendiğini söyleyen Trump, şöyle konuştu:Mühimmatımız kalmadı. O kadar çok füzemiz vardı ki hepsini kullanabilir miyiz bilmiyorduk. Depolarımızın tamamı dolduğu için yeni depolar organize ediyorduk. Şimdiyse yeniden hiç mühimmatımızın kalmadığı bir noktaya geldikABD'nin savunma harcamalarıyla NATO'da diğer ülkelerin oluşturduğu açığı kapatmaya çalıştığını vurgulayan Trump, başkanlığı döneminde NATO üyesi ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 3'ünü savunmaya harcamaları için ısrarcı olacağını söyledi. Trump,Müttefiklerimiz üzerlerine düşen yükü adil bir şekilde üstlenmek zorunda. Ordularına GSYH'nin yüzde 2'sinden çok daha az harcama yapan tüm NATO üyesi ülkeler, bizim güçlerimizi zor durumda bırakıyor. Oluşan açığı ödeyen taraf, yardımcı olan taraf biz oluyoruz. Tehditleri bertaraf etmek için NATO üyesi her ülkenin yüzde 3 harcama yapması konusunda ısrarcı olacağım dedi.