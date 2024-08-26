İsrailli bakan iyice haddini aştı: Başbakanlık ofisi apar topar açıklama yayınladı! Tepki çeken Mescid-i Aksa çıkışı...

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'ibadet etmesine izin verdiğini' iddia etti. Habere göre, 'Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?' şeklindeki soruya Ben-Gvir, 'Evet' cevabını verdi.İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.İçişleri Bakanı Moshe Arbel ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya 'aşırı sağcı Bakan'ın uyarılması' çağrısında bulundu.Arbel, Ben-Gvir'in açıklamalarının 'kan dökülmesine' yol açabileceği konusunda uyardı.Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.En son 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı açıklamada, 'Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız, burada (Yahudiler) ibadete izin vermek.' ifadesini kullanmıştı.AB toplantısında İsrailli bakanlar hakkında yaptırım çağrısının gündeme getirilmesi bekleniyorAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB dışişleri bakanlarını bir araya getirecek gayriresmi toplantıda, Gazze'ye insani yardımların kesilmesi çağrısı yapan İsrailli bakanlar hakkında yaptırım uygulanmasını gündeme getireceği belirtiliyor.İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Borrell, Gazze'ye insani yardımların kesilmesini ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasını savunan ifadeleri nedeniyle kınadığı İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanmasını 29 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıda gündeme getirecek.Borrell'in, toplantıya katılacak AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarına İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması için çağrıda bulunması beklense de toplantı gayriresmi nitelikli olduğu için bu yönde bir karar çıkması söz konusu değil.Ukrayna'da süren savaşa yönelik tutumun aksine İsrail'in Gazze saldırılarına karşı ortak tutuma sahip olmayan AB içinde bu önerinin tepki çekmesi ve Macaristan ile Çekya'nın böyle bir öneriyi veto edeceği belirtiliyor.İsmi açıklanmayan kaynaklar, Borrell'in bu adımla 'İsrail-Gazze meselesinde Birlik'in zedelenen uluslararası güvenilirliğini onarmayı' amaçladığını belirterek, 'Amaç, AB'nin güvenilirliğini korumaya çalıştığını ve çifte standartlara sahip olmadığını göstermektir.' ifadesini kullandı.