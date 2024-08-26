Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bir kez daha haddini aştı. CHP içerisindeki trollükleri ile bilinen İzmir milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Seni gibi züppe seni" sözleriyle dil uzattı. Hadsiz paylaşıma tepkiler peş peşe gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.