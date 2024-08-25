Türksat 6A için yeni tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye 11 ülke arasına girdi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başarıyla devam ettiğini bildirdi.Uydunun 50 derece doğu test yörüngesine 20 Temmuz'da ulaştığını ve antenlerinin burada ilk kez açıldığını anımsatan Uraloğlu, testler sonrası Türksat 6A'nın asıl yörüngesine gönderileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun son durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:"Uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla gerçekleştirilen 5 ateşleme sonrasında 35 bin 786 kilometrede sabitlenerek, testler bu uzaklıkta sürdürülüyor. Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Türksat 6A uydumuzun göreve başlaması için geçici yörüngesinde 8 sistemde birçok test yapılıyor. Uydumuz üzerinde güç alt sistemi testleri, uydu yönetim alt sistemi testleri, yörünge yönelim ve kontrol alt sistemi testleri, kimyasal itki alt sistemi testleri, elektrikli itki alt sistemi testleri, ısıl kontrol alt sistemi testleri, telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemi testleri ile faydalı yük alt sistem testleri uygulanacak. Şu anda bu 8 farklı sistemdeki tüm testler başarıyla sürüyor. Bunların tamamlanmasının ardından, ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 42 derece doğu yörüngesine göndereceğiz. Daha sonra ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı ülkemizin ve milletimizin hizmetine vereceğiz."