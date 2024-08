Pirireis Yunan basınında gündem oldu

Türkiye'nin havada ve karada olduğu gibi denizdeki hakimiyeti de yerli ve milli atılımlarla gittikçe kuvvetleniyor.Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Törenle birlikte Mavi Vatan'ın yeni gücü Pirireis Denizaltısı hizmete alındı.Düzenlenen açılış töreni Yunan basınında oldukça büyük bir yankı uyandırdı.'Türkiye'nin deniz altı üstünlüğü stratejisi' olarak yorumlanan bu hamle Yunan basınında korkuya neden oldu.Pirireis'in özelliklerinin yer aldığı haberlerde denizaltının stratejik önemine dikkat çekildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları Pirireis'le ilgili şunları söyledi:Ordumuz için kritik öneme haiz Pirireis Denizaltımızı hizmete alıyor, Hızırreis Denizaltımıza bayrak çekiyor seyir testlerini başlatıyoruz.Gemilerimizin inşaasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor TSK için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor Rabbim hepsinden razı olsun diyorum.Deniz Kuvvetleri'mizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen her bir gemi ile donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz.TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltımızın ilkidir. Pirireis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi.Reis sınıfı denizaltımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır.Hızırreis denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Muratreis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz.Dördüncü denizaltımız Aydınreis'in inşaat faaliyetleri süratle devam ediyor. Tüm denizaltılarımızı 2029 yılına hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız.Haziran 2005 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kapsamında ilk adım atılan TCG PİRİREİS, 22 Aralık 2019'da havuza indirilmiş, testleri başarıyla geçmişti.Standart denizaltılardan yaklaşık 3 metre daha uzun (67.6 metre) ve 13.1 metre yüksekliğinde. Yüzeyde ve dalış durumunda sırasıyla 10 ve 20 knotun üzerinde hıza ulaşabiliyor.27 kişilik mürettabatı barındırabiliyor. Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi (AIP) özelliği ile satha çıkmaksızın haftalarca su altında gizlilik içinde harekât icrası kabiliyeti bulunuyor.Ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri barındırıyor. 8 adet 533 mm'lik torpido kovanı ile silahlandırılan denizaltı ayrıca gezgin seyir füzesi atma kabiliyetine sahip.Uzunluk: 67,6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)Tekne diş çapı: 6,3 milYükseklik: 13,1 m (periskoplar hariç)Su altı (dalış durumda) deplasman: 2.013 tonHız (satıhta): 10+ knotHız (dalış durumda): 20+ knotMürettebat: 27