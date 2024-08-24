Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü parti belli oldu! Sır gibi saklanıyordu...

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmaları devam ediyor.Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Pendik Green Park Otel'de, saat 11:00'de yeni kurulacak olan Değer Partisi Genel Başkanı Av. Selahattin Par ile görüştü. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.Kuruluş işlemleri tamamlanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 'faaliyette olan siyasi partiler' listesinde yer aldı. Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi 'faaliyette olan siyasi partiler' arasına ekledi. CHP Genel Başkanlık görevini Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı bu gelişme sonrası SHP ile anılmaya başlanmıştı.Geçtiğimiz günlerde adı SHP ile anılan Kemal Kılıçdaroğlu, SHP'nin kuruluşuyla ilgisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Kılıçdaroğlu, “SHP'ye mi genel başkan olacakmışım? Böyle bir şeyler yazıldı çizildi. Bunların tamamı da hayal ürünü. Biz CHP'liyiz, CHP'nin genel başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz” ifadelerini kullandı.Bu ifadeler sonrası Değer Parti Genel Başkanı Selahattin Par ile görüşen Kılıçdaroğlu, akıllara 'Kılıçdaroğlu, Değer Parti ile kol kola mı?' düşüncelerini getirdi.Görüşmede, Kılıçdaroğlu ve Par Türkiye'nin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştu.Türkiye'nin sorunlarının ve çözümlerinin konuşulduğu görüşmede Kılıçdaroğlu, Par'a: “Ülke için birlikte çalışmalıyız. Ülkede devlet organları yetkinliğini kaybetti.” dedi.Halen kuruluş hazırlıkları devam eden Değer Partisi'nin Genel Başkanı Par ile diyalogun sürmesi mesajını veren Kılıçdaroğlu, “İleride yollarımız örtüşür, görüşmelere devam edelim” dedi.Kılıçdaroğlu ve Par görüşmeye ilişikin çekilen fotoğrafların ardından, tekrar görüşmek dilekleri ile ayrıldı.