CHP’nin yönetimindeki İzmir’de felaket büyüyor! Ölü balıklar, kötü kokular, umursamazlık….

Yıllardır İzmir’in kör düğüm haline gelmiş sorunlarından olan Körfez kirliliği ve kötü kokular gün geçtikçe büyüyor. Her gün binlerce ölü balık Karşıyaka ve Bayraklı sahiline vuruyor. CHP’li belediye yönetimi ise sorunu çözmek yerine suçu hava şartlarına atıyor.

İzmir Körfezi'nde her gün binlerce balık Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü olarak kıyıya vuruyor. Vatandaşlar kirli körfezin ve ölü balıkların sebep olduğu kötü koku yüzünden nefes alamaz, pencere bile açamaz hale geldiler. Öte yandan körfezin renginin de kırmızıya döndüğü görüldü.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise suç tamamıyla hava şartlarına atıldı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“Kötü koku deniz suyu sıcaklığının, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sonucu ani artmasıyla ortaya çıkan tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonundaki artıştan kaynaklıdır. Plankton sayılarının aşırı artması önce bulundukları sudaki oksijen oranının düşmesine sonrasında ise ortamda tüketilebilecek oksijen kalmaması sebebiyle plankton ölümlerine neden olmaktadır.”Ancak uzmanlar İzmir körfezindeki planktonların artmasının ilk sebebinin kirlilik 2. Sebebinin sıcaklık olduğunu belirtiyor. Sebep ve sonuç gözler önündeyken, belediye çözüm olarak sadece ölü balıkları denizden temizlemekle yetindi. Kirlilik sorununa kalıcı bir çözüm bulunmadığı sürece aynı sorunların tekrar edeceği aşikar.Artan kokuları fark eden bir vatandaş Bayraklı Belediyesi'nin arayarak sorunun sebebini öğrenmek istedi ama aldığı cevap ile şok oldu. Sosyal medya hesabından duruma isyan eden vatandaş paylaşımında olayı böyle anlattı;“Kokunun geldiği ilk gün belediyeyi 'Mahalle kokuyor' diye aradım. Tabii bu görüntülerden (ölü balıklar) henüz haberimiz yok. Telefondaki kadın ‘Bütün Bayraklı kokuyor' dedi. Ben de ‘Araştırmıyor musunuz? Bir de -bütün Bayraklı kokuyor- diyorsunuz. Sebebi ne?” dedim ve kadın bana bağırıp, “Nereden bilelim, biz ilçe belediyesiyiz bizim sorumluluğumuz değil ya” diye bağırmaya başladı.Şoke oldum! Ya'lı yu'lu konuşan, bağıran bir kurum personeli hiçbir yerde görmedim. Belediyenin bu kadar varoş, konuşmayı dahi bilmeyen insanlarla dolu olmadı rezil bir durum. ‘Bana hesap mı soruyorsunuz?' diye çemkirdi. Kime soracağız hesap? Yol desen yok, b*k kokusu, hamam böcekleri yetmedi bir de bu! Ama hesap soramayız çünkü broşür dağıtıp, üç beş rüşvet vererek işe giren eğitimsiz, üslupsuz, cahiller bizi azarlayabilir.! Ülke çığırından çıktı iyice…Ölen balıkları fileyle sahilden temizlemeyi de çalışma zannetmeniz, kirlilikle mücadelenizdeki bu ilim irfanınız gözlerimizi yaşartıyor”İzmir Körfezi'nin kirliliği ve sebep olduğu kötü kokular İzmirlilerin yıllardır maruz kaldığı sorunlardan biri. Göreve gelen her başkanın seçim öncesi vaadi olan Körfez temizliği bugüne kadar hiç gerçeğe dönüşmedi.Öyle ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı CHP'li Tunç Soyer, seçim vaatlerinde iç körfezde denize gireceğini, körfezin o denli temiz olacağını vurgulamıştı. Büyükşehir Belediye başkanlarının tüm vaatlerine rağmen İzmir Körfezinde durum her geçen gün daha kötüye gidiyor.