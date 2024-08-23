Bakan Işıkhan'dan Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlara uyarı! İlave ücret öderken dikkatli olun

Vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler, kamu hastanelerinden farklı olarak hastalardan ilave ücret alma imkanına sahip.Ancak talep edilen ilave ücretin bazı yasal sınırları bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sınırlara vurgu yaparak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler, kamu hastanelerinden farklı olarak hastalardan ilave ücret alma imkanına sahip bulunuyor.Bu hastanelerin alacağı ilave ücretin sınırlarını ise SGK'nın belirlediği ölçütler çiziyor.Bu duruma vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyerek usulsüzlükle karşılaşmaları durumunda vatandaşların neler yapabileceğine ilişkin bir paylaşımda bulundu.Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız sağlık hizmeti alırken talep edilen ilave ücretin yasal sınırlar içinde olması gerekmektedir.Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumumuz hassasiyetle hareket etmekte olup tespit edilen usulsüzlüklere cezai işlem uygulamaktadır.SGK ile anlaşmalı özel sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücretin SUT kapsamını aşması durumunda vatandaşlarımızın şikayet başvurularını;▪️Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri,▪️ALO 170 ve▪️CiMER üzerinden yapmalarını talep ediyoruz.Bakanlık olarak konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.