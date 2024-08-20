Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Konya'da yaşanan feci kazada can pazarı yaşandı.Akşehir şehir merkezi istikametine geçmek isteyen Cihat Yavuz idaresindeki otomobil, tren garı kavşağından geçerken, Afyonkarahisar istikametindeki H.A. idaresindeki tır ile çarpıştı.Tır otomobili metrelerce sürüklerken, otomobil sürücüsü Cihat Yavuz ve araç içerisindeki Fatma Yavuz ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Cihat Yavuz ve Fatma Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Tır sürücüsü H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.