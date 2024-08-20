Ankaralılar'ın bitmeyen metro çilesi!

Ankara metro istasyonlarında uzun süredir devam eden sorunlar vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Tavanın damlaması nedeniyle istasyonun çeşitli noktalarına yerleştirilen kovalar, haftalardır yerinden kaldırılmadı. Yürüyen merdivenin haftalardır bozuk ve işlevsiz durumda olması ise sıcak günlerde vatandaşların çilesi oldu.Başkent Ankara'da yağış sonrası metrolarda su baskını ve tavan damlaması yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen yağış sonrası Törekent durağı başta olmak üzere birçok noktada sel baskını yaşanmış, yolcular kepçelerle tahliye edilmişti.Her yağış sonrası Ankara metrolarında yaşanan bir başka sorun ise tavanlardan damlayan sular oluyor. Daha önce Söğütözü metro durağında yaşanan tavan damlamasının bir benzeri de Batıkent durağında devam ediyor.Tavanın çeşitli yerlerinden damlayan su nedeniyle yere konulan kovaların aylardır durması dikkat çekiyor. Tavanın su sızmasının sebebi henüz bir çözüme kavuşturulamamışken, özellikle yoğun saatlerde metro istasyonunu kullanan vatandaşlar, karşılaştıkları kova manzarası ile hem şaşkınlıklarını gizleyemiyor hem de yürümekte zorluk yaşıyor.Yürüyen merdivenlerin sürekli arızalı olması Ankaralılar için artık sıradan bir hal aldı. En işlek istayonlar olan Sıhhıye, Batıkent, Söğütözü gibi istasyonlarda haftalar hatta aylarca süren yürüyen merdiven arızaları yaşanıyor. İstasyonun en yoğun saatlerinde dahi çalışmayan yürüyen merdivenler, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için büyük bir zorluk oluşturuyor. Bozuk halde bekleyen yürüyen merdiven, hem yolculuk konforunu düşürüyor hem de yolcuların istasyonda daha uzun süre kalmasına neden oluyor.Yine pek çok Ankaralı bozuk kiosklardan şikayetçi. Sebebi ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ücret toplama sisteminde yaptığı değişiklik. Sistemin değişmesinin ardından Ankarakart'a kredi kartıyla yapılan yüklemelerden komisyon alınmaya başlandı. Nakit yüklemelerde kesinti yok ancak nakit yüklemeler sadece kiosk cihazlarında yapılabiliyor. Kiosk cihazları ise sık sık bozuluyor. Metro istasyonlarında çalışan kiosk cihazı bulmak adeta işkenceye dönüyor. Vatandaşlar nadir bulunan çalışır cihazların önünde ya da gişelerde uzun kuruklar oluşturuyor. Anlaşmanın ardından cihazların bozulması sıklaştı, tamiratları ise daha da gecikti. Milyonlarca Ankaralı, internet üzerinden komisyon ödeyerek kredi kartlarıyla yükleme yapmaya mecbur bırakıldı.Mansur Yavaş seçilmeden önce ulaşımı ucuzlatacağına dair söz vermişti. 2019 yerel seçimleri öncesi 'Ulaşım insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum' demişti.Yine Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı;'Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin.''Ancak ulaşım vaatlerini yerine getirmeyen Yavaş şu an Ankaralı vatandaşlara Türkiye'nin en pahalı 3. ulaşımını sağlıyor. Son gelen yüzde 40 zamla birlikte bilet fiyatı 21 TL olmuş durumda. Bu fiyat çoğu AK Parti'li belediyenin neredeyse iki katı.CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve gelmeden önce Ankaralı vatandaşlara çeşitli vaatler vermişti. Bunlardan en önemlisi 58 kmlik metro yapılmasıydı.9 Ocak 2019'da Mansur Yavaş, '5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız' iddiasında bulundu.Yavaş, 11 Ocak 2021'de ise Mansur Yavaş, 'Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık' dedi.Ancak gelinen noktada söz konusu metro hatlarına bir kazma dahi vurulmuş değil. Bununla birlikte mevcut metro hatlarının işletilmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.Vatandaşların tepkisi ise gün geçtikçe artıyor;Ömer Faruk: Ankara havalimanını sık sık kullanan biriyim. Geçen ay 442 nolu havalimanı otobüsüne 50 TL'ye biniyordum. Geçen gün 75 TL olduğunu gördüm. Bir bilete yüzde 50 zam yapmak nedir?Hüseyin Çiçek: Para yüklüyorsun karttan para kesiyorlar. Tek binişi çift düşüyor. İtiraz edip hiçbir şey elde edemiyorsun. Soyuyorlar milleti. Ayıp. Yeniledikleri sistem bu.Kadir Zorlu: Bunların yaşanacağı gayet belliydi. Daha önce metro istasyonlarında trenin kaç dk sonra geleceği yazardı. Önce onlar bozuldu ve bir daha yapamadılar. Böyle basit bir sinyalizasyon zamanlamasını bile yapamayan adamların çuvallayacağı belliydi.Esma Yılmaz: Ankara global köy gibi oldu iyice, ulaşım özellikle yeni yapılanan yerlerde iyi değil. Özellikle Esenboğa yolunda aylardır devam eden köprü çalışması, trafiği felce uğratıyor. Mobil EGO uygulaması ile otobüslerin geliş gidiş zamanı uymuyor.Serhat Oryum: Mansur Yavaş'a oy verdim ancak Mansur Yavaş kadar çalışmayan, sürekli param yok diye ağlayan, işleyen sistemi de geriye götüren birini görmedim. Yeni sisteme geçmeden önce altyapı hazırlarsın test yapar öyle geçersin. Mansur Yavaş testi sisteme değil Ankaralılara uyguluyor.Muzaffer Çetin: Mansur Yavaş geldiğinden beridir otobüslerin sıklığı artmadı. Trafik en az iki kat arttı. Eskiden çalışan EGO Cep'te uygulaması çalışmıyor. EGO kartına para yükleyince komisyon kesiyor. Başka yerde yaşayınca tatlı birine benzeyebilir ama yarım saat otobüsü yalnızca bu adam zamanında bekledim.