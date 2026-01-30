Bakan Kurum duyurdu! İstanbul'da kuralar çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurasını bugün çekileceğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak kura çekimine ilişkin açıklama yaptı.Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Beyoğlu ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurasını bugün çekileceğini duyurdu.'Türkiye'nin Büyük Dönüşümü devam ediyor!Her iki kentsel dönüşümden birini gerçekleştirdiğimiz İstanbul'da Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurasını bugün çekiyoruz.'