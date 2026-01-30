180 Milyon Liralık Vurgun İtirafı! Usulsüz Satışta Şoke Eden Detaylar

Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası kapsamında, aralarında 5'i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam ediliyor. Davanın 3. gününde savunma yapan tutuklu sanık Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gedik, ifadesinde, 'Satış işlemlerinden Rıza Akpolat'ın bilgisi vardı' diyerek görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı'nı işaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen duruşmasının 1 ay sürmesi beklenirken, duruşmanın üçüncü gününde de sanıkların savunmaları alındı.Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Önder Gedik, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mayıs 2024'te atandığını, öncesinde Beşiktaş CHP Meclis Üyesi olarak görev yaptığını belirterek 'Özel Etiler Hastanesi'nin satışından maddi menfaat temin etmem mümkün değildir. Usulsüzlük iddialarını reddediyorum. Satış işlemi Beltaş'ın borçlarının ödenmesi için yapılmıştır. Ozan İş, bana hastanenin satışının yapılması gerektiğini ve bu satıştan Rıza Akpolat'ın bilgisinin olduğunu tarafıma bizzat bildirdi' dedi.Ozan İş ile arasında geçen konuşmanın ardından Akpolat'ı aradığını belirten Önder Gedik, 'Akpolat bana söz konusu satıştan bilgisinin olduğunu, satış işlemi tamamlandıktan sonra meclis üyelerine bilgi vereceğini söyledi. Sonrasında kendisi meclis üyelerine bilgi vermişti. Ozan İş ve Mustafa Mutlu satış işlemlerini yönetmiştir. Satış ihale yoluyla gerçekleşmiştir' dedi. İhale sürecini takip etmediğini, satış günü Aziz İhsan Aktaş ile tanıştığını ifade eden Önder Gedik, 'Satıştan elde edilen 70 milyon Beşiktaş Belediyesi maaş ödemesinde kullanılmak üzere gönderildi. 400 milyon ise Beltaş'ın borcu için belediyeye aktarılmıştır' diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı, Önder Gedik'e soruşturma aşamasında verdiği ilk ifadede Rıza Akpolat'ın satıştan bilgisi olmadığını söylediği ancak ikinci ifadesinde Akpolat'ın bildiğine dair beyanındaki çelişkisini sordu. Gedik, Akpolat'ın bildiğine dair beyanının geçerli olduğunu söyledi.Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi yöneticileri ile organize şekilde hareket ederek gerçek değeri 651 milyon lira olan Beşiktaş Belediyesi'nin mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'ni 26 Temmuz 2024'te sahte değerleme raporuyla 470 milyon liraya satın aldığı ortaya çıkmıştı.