Mahmud Abbas’ın TBMM’deki tarihi konuşması dünya basınında: İsrail’e meydan okudu!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Gazze için düzenlenen özel oturuma katıldı.7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze halkının mücadelesini anlatan Mahmud Abbas, 'Soykırımın asıl amacı Filistin'i yok etmektir. Bunlara rağmen dik durmaya devam edeceğiz. Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet olamaz, Gazze'siz Filistin devleti olamaz. İlk kıblemiz Kudüs'ten ödün vermemiz mümkün değildir. Filistin toprağının bir taşını gözden çıkaran bizden değildir. Kudüs kırmızı çizgimizdir' ifadelerini kullandı.'Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gitme kararı aldık. Bedeli hayatımda olsa gideceğim. Hayatımız Gazze'deki bir çocuğun hayatından değerli değil' diyen Mahmud Abbas'ın tarihi mesajları dünya basınında da geniş yer aldı.ABD'nin önde gelen yayın organlarından olan The Washington Post gazetesi, Filistin lideri Abbas'ın Meclis konuşmasını manşetlere taşıdı. Abbas'ın Gazze'ye gideceği mesajını paylaşan gazete 'Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdığını söyledi' manşetiyle gündeme taşıdı. Haberde, 'İsrail-Hamas savaşının şiddetlendiği bir dönemde Gazze'ye gitme sözü verdi' ayrıntısı yer aldı.Fransız gazetesi Le Monde, Mahmud Abbas'ın 'Gazze ve Kudüs'e gideceğim' sözlerini manşete taşıdı. Haberde, birçok milletvekili ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş beyaz bir atkı taktığını yazdı.İsrail medyaları da Abbas'ın TBMM'de yer alan konuşmasını mercek altına aldı. Hemen hepsi Abbas'ın 'Gazze'ye gideceğim' sözlerini manşetlerine taşıdı.İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, Mahmud Abbas'ın sözlerini manşetlerine taşıdı. Haberde Abbas'ın 'Filistin halkı parçalanmayacak ve asla teslim olmayacak' sözleri geniş yer aldı.Katar merkezli Al Jazeera de Abbas'ın Türkiye ziyareti ve Meclis'te gerçekleştirdiği tarihi konuşmayı manşetlere taşıyan gazeteler arasındaydı. Al Jazeera, 'Türk milletvekillerine, hayatı pahasına da olsa Filistin halkının yanında duracağını söyledi' detayına vurgu yaptı. Abbas'ın işgal altındaki Gazze'ye gideceğini yazdı.ABD merkezli haber ajansı AP ise 88 yaşındaki Abbas'ın TBMM'de 45 dakikalık konuşma yaptığını yazdı. Abbas'ın Türkiye'ye ve Türk halkına destekleri için teşekkür ettiğini belirttiği haberine Abbas'ın 'Filistinliler haklarını almadan bölgesel istikrar olmayacak' sözlerini vurguladı.İngiltere merkezli Reuters da Abbas'ın TBMM konuşmasını İsrail'e meydan okuyarak Gazze ve Kudüs'e gideceği haberiyle manşetine taşıdı. Haberde 'İsrail Gazze işgalinden vazgeçmediği sürece çatışmaların son bulmayacağı' vurgusu yapıldı.Katar haber ajansı QNA, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, 'Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu' başlığıyla verdi. Haberde, Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığına dikkati çekildi.Umman haber ajansı ONA'nın Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdiği, 'Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor' başlıklı haberinde, Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar karşısında uluslararası çevrelerin sessizliğini kınamasına değindi.Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, 'Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz' başlığıyla verdi. Haberde, Abbas'ın Gazze'ye gitme kararına ve Türkiye, Mısır ve Ürdün'e Filistin davasına yönelik desteğinden dolayı övgüde bulunduğuna değinildi.Suudi Arabistan merkezli 'El-Arabiyye' kanalı, Abbas'ın konuşmasını internet sitesinden 'Abbas TBMM'de: Gazze'ye gideceğim' başlığıyla yayınladı. Suudi Arabistan'da çıkan 'Eş-Şark el-Avsat' gazetesi de geniş yer verdiği Abbas'ın konuşmasını, 'Abbas TBMM'de: Filistin liderliğiyle Gazze'ye gitme kararı aldım' şeklinde okuyucularına sundu.Mısır'da yayın yapan 'Al Qahera News' de 'Filistin Devlet Başkanı, BMGK'ye Gazze'ye erişimini güvence altına alma çağrısı yapıyor', 'Abbas: İşgalci İsrail'in Gazze'deki barınma merkezlerinde her gün işlediği katliamlar karşısında uluslararası toplum sessiz kalıyor' gibi çeşitli başlıklarla öne çıkardı.Katar merkezli Al Jazeera ve Al Araby televizyonları, Abbas'ın TBMM'deki konuşmasını, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze Şeridi'ne gitme kararı ve BMGK'ya Gazze'ye ulaşmalarını güvence altına alma çağrısını öne çıkararak verdi.Cezayir'de çıkan 'El-Bilad' gazetesi de Abbas'ın açıklamalarını, 'Mahmud Abbas, tüm Filistin liderliğiyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini açıkladı' şeklinde duyurdu.