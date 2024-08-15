Gazze için kritik gün! Görüşmeler başlıyor

Ankara, Gazze'de ateşkes için umutlu. Süreci yakından takip eden güvenlik kaynakları, bunu Amerika'nın ateşkes için ısrarcı olmasına bağlıyor. Ankara, başından bu yana Hamas olmadan bir çözüm olamayacağına dikkat çekiyordu. Washington da 'Hamas'ın bu noktaya gelmesinde çok önemli katkılarınız var' diyerek, Türkiye'ye teşekkür etmişti.Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın müzakereleri nasıl etkileyeceği de tartışılıyor. Hamas, Doha'da kurulacak masada yer almayacağını açıkladı. Ancak güvenlik kaynaklarına göre; Katar ve Mısır'ın İsrail'e 'Sinvar'ın ateşkes isteğini ilettiği' belirtiliyor.'REHİNELER' BAŞLIĞI MÜZAKERE SÜRECİNİ ETKİLEYEBİLİRAteşkes müzakerelerinde en kritik başlık ise rehinelerin durumu olacak. İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çıkması ve sonrasında Gazze'yi kimin yöneteceği de müzakere edilecek diğer başlıklar olarak biliniyor. Doha'da yapılacak ateşkes görüşmelerinde Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar, 'ara bulucu' olarak masada yer alacak.