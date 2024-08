Gazze'de can kaybı 40 bini geçti

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kuşatma altına aldı ve binlerce masumun hayatını kaybetmesine neden oldu.Kadın ve çocuk demeden Gazze'de yaşayanları bombalayan İsrail'in saldırıları nedeniyle, 40 bin can gitti...314 gündür devam eden saldırılara ilişkin açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 107 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.40 BİN CAN KAYBI, 92 BİN YARALISaldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5'e, yaralı sayısının ise 92 bin 401'e yükseldiği ifade edildi.BATI ŞERİA'DA 632 ÖLÜMİsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632'ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.YARIN DOHA'DA ATEŞKEZ GÖRÜŞMELERİ YAPILACAKABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas'ı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için müzakerelere yeniden başlamaya çağıran ortak bir açıklama yayınladı.Bu açıklamanın üzerine İsrail, 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de yapılması planlanan görüşmelere müzakereciler göndereceğini söyledi.İsrail Başbakanlık Ofisi’nden dün yapılan açıklamada, “Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail heyetinin yarın Doha'ya hareket etmesini ve müzakereleri yürütme yetkisini onayladı” denildi.