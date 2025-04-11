Hakan Fidan: Gazze'de ateşkes sağlanmalı

İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları iştirak etti.Cornelia Diamond Otel'de düzlenen toplantıda, Bakan Fidan'ın konukları karşılamasının ardından toplantıya geçildi.Toplantı sonrası konuşan Bakan Fidan, İsrail'e çağrı yaptı.'Gazze'de ateşkes sağlanmalı.' diyen Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:İsrail'in saldırıları bir an önce durdurulmalı.Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm için adımları görüştük. Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır.Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz.Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz.İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz.