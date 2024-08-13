DEM Parti’nin PKK kontrolünde olduğu belgelendi! Örgütün talimatlarına uymayan başkana tehdit

DEM Parti’den istifa eden Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak’ın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi için PKK silahlı terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Budak’a belediye başkan yardımcısı olması için baskı yapılan Cemile Duman’ın ise Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı ortaya çıktı.

Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, milli bayramlara katıldığı, şehit annesine hizmet verdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasınan indirmediği için baskılara uğradığını öne sürerek partisinden istifa etmişti.Budak'ın PKK silahlı terör örgütünün talimatlarına uymadığı, belediyede yapılan bazı harcamalara ve atamalara karşı çıktığı öğrenildi. Öte yandan Budak'ın belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesi için PKK tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı.Budak, Cemile Duman'ın belediye başkan yardımcısı yapılması için kendisine baskı uygulandığını da söylemişti. Belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi istenen Cemile Duman'ın ilçeye gelmediği, ilçenin sorunlarıyla ilgilenmediği öğrenilirken, Duman'ın kent uzlaşısı kapsamında CHP'den seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i de ziyaret ettiği basına yansıdı.Duman'ın örgüt paçavralarının önünde fotoğrafı olduğu, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı ortaya çıktı.