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Beyaz Gazete
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Gazze’de can kaybı 39 bin 897’ye yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 897’ye yükseldi.

Ekleme: 12.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Gazze’de can kaybı 39 bin 897’ye yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi’nde 311 gündür katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 142 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze’de can kaybı 39 bin 897’ye yükseldi

7 EKİMDEN BU YANA ÖLÜMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 897’e, yaralı sayısının ise 92 bin 152'ye yükseldiği ifade edildi.