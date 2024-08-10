Terör devleti İsrail'in bakanı Bezalel Smotrich'den alçak paylaşım! Gazze'deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan'ı tehdit etti
Terör devleti İsrail, Filistin'de eşi benzeri görülmemiş bir katliama imza atıyor. Çocuk, kadın ayırt etmeden masum sivilleri katleden İsrail, Gazze Şeridi'nde de Filistin halkını zorla yerinden ediyor. Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntüler yürekleri parçalarken, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich sosyal medya hesabından alçak bir paylaşıma imza attı. Smotrich rezil paylaşımında, zorla yerinden edilen Filistinlilerle dalga geçerek Lübnan'ı tehdit etti.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in soykırım savaşı altındaki Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntülerle Lübnan'a mesaj verdi.
Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmeye çalışan binlerce Filistinlinin bu zorunlu ve zorlu göç yolculuğunu gösteren görüntüleri paylaştı.
LÜBNAN'A TEHDİT
İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı'na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.
SOYKIRIMCIDAN SİSTEMİK SÜRGÜN
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 799 bin kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze'yi harabeye çeviren saldırıları yüzünden halk zorunlu göçe maruz kalıyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi. Ölümle zorunlu göç arasında tercihe zorlanan Gazzeliler, defalarca yerinden oldu.