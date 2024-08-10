Terör devleti İsrail'in bakanı Bezalel Smotrich'den alçak paylaşım! Gazze'deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan'ı tehdit etti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in soykırım savaşı altındaki Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı insani dramı yansıtan görüntülerle Lübnan'a mesaj verdi.Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinlilere tahliye uyarısında bulunmasının ardından, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gitmeye çalışan binlerce Filistinlinin bu zorunlu ve zorlu göç yolculuğunu gösteren görüntüleri paylaştı.İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde çatıştığı Lübnan Hizbullahı'na işaret eden Smotrich, "Hamas, Gazze halkına yıkım ve tahribat getirdi. En iyisi Lübnan halkı bu görüntüleri iyi izlesin." mesajını paylaştı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 799 bin kişi hayatını kaybetti.İsrail'in Gazze'yi harabeye çeviren saldırıları yüzünden halk zorunlu göçe maruz kalıyor.Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi. Ölümle zorunlu göç arasında tercihe zorlanan Gazzeliler, defalarca yerinden oldu.