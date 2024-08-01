Oturduğu yerde kabusu yaşadı! 'Kimse farkında değil...'

Olay, dün Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir kafede oturan İbrahim Danışan, omzunda aniden acı hissetti. Arkadaşları, Danışan'ı, Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlendi.Mermi, tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. Çıkarılan mermi çekirdeği, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Polis, mermiyi kimin ateşlediğini belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan merminin isabet ettiği Anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansındı. Görüntüde arkadaşlarıyla oturan Danışan'ın bir anda omzunu tutup acıyla yerinden kalktığı görüldüDanışan, olayın ilk anında ne olduğunu anlayamadıklarını ifade ederek, 'Arkadaşlarımla çay içiyorduk. Bir ses duydum, aynı zamanda omzumda bir yanma hissettim. Kimse farkında değil daha sonra acı devam edince bir şey olduğunu anladık. Arkadaşlarım hastaneye götürdü, orada doktor kurşun olduğunu söyledi.' diye konuştu.Merminin başının birkaç parmak ötesine isabet ettiğine dikkati çeken Danışan, olayın şokunu halen atlatamadığını kaydetti. Danışan, polise şikayette bulunduğunu aktararak, olay anında duydukları sesin tabanca sesi olmadığını belirtti. Havaya rastgele ateş açılmaması çağrısında bulunan Danışan, şunları söyledi:'İnsanlar biraz daha duyarlı olsunlar, kendi çocuğunun, ailesinden herhangi birisinin başına böyle bir şey gelebileceğini düşünsün, empati kursunlar. Burası Selçuk'un tam merkezi, belediye binasının yan tarafı. Selçuk, Meryem Ana Evi'nin, Efes Antik Kenti'nin bulunduğu bir yer. Türkiye'de, hatta dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Buraya çok sayıda turist geliyor. Bu olay bir turistin başına da gelebilirdi. Temennim insanların daha duyarlı olması, rastgele ateş açmaması.'Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla oturan İbrahim Danışan, omzunda aniden acı hissetmesi üzerine, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanede yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlenmişti.