Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına net talimat: AK Parti'de bahane olmaz sorun varsa çözeceksiniz

Toplantıda il başkanları şehrinin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerde bulundu. Başkan Erdoğan, ilgili bakanlara talimat vererek, sorunların çözülmesi talimatını verdi. İl başkanları uçak seferlerinin azaldığını iletti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu en kısa sürede seferlerin yeniden artırılacağını belirtti. Erzurum stadyum isteğine de Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanının yurda döndükten sonra ilgileneceğini belirtti.Bitlis teşkilatı da Mutki ilçesine hastane talebi ve yaşanan doğalgaz sıkıntısının çözülmesi yönünde sorunlarını dile getirdi. Enerji bakan yardımcısı, doğalgazın taşınmasında mesafenin uzun olduğunu belirtince Erdoğan'ın, 'Vatandaşa bahane üretmeyin, işleri çözeceksiniz. Bana da bahane üretmeyin. AK Parti'de bahane olmaz, sorun varsa çözeceksiniz sizin göreviniz bu. Aciliyeti olan konularda hizmet talebi varsa tasarruf tedbirine de sığınmamak lazım' dediği öğrenildi.Erdoğan'ın hastane talebi için, 'İlçenin nüfusu az. Merkez yaklaşık 4 bin ilçe 30 bin. 25- 50 yataklı 'gün hastanesi' yapalım. Bu daha makul olur. Bu kadar tasarruf ettiğimiz yerde bunun fazlası israf sayılır' dediği kaydedildi. Bitlis teşkilatı Erdoğan'ı Malazgirt'in yıldönümü etkinleri kapsamında Ahlat'a davet etti, bunun üzerine Erdoğan, 'Nasip olursa MHP lideri Devlet Bey ile geleceğiz' dedi.Süt üreticilerinin sorunları da toplantıda geniş yer buldu. Üreticiler süt tüketiminin düştüğünü, firmaların artık üreticilerden süt almadıklarını azalan talepten dolayı süt ineklerinin kesilme riskinin ortaya çıktığını il başkanları aracılığıyla Erdoğan'a iletti.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Talep daralmasından kaynaklı bir problem var. Büyük firma ve marketler üreticiyi mağdur ediyorlar. Eğer kontrata dayalı bir şey varsa bunu satın alan tüccar 'kusura bakmayın satamıyorum o nedenle almıyorum' diyorsa ona müdahale edeceğiz, bunun dışında serbest piyasa müdahale edemeyiz' dedi.Bakan Yumaklı'nın ayrıca süt tozuna yönelik ihracatta bazı kısıtlamalar olduğunu, bunun önünü açtıklarını, meseleyi her yanıyla değerlendireceklerini kaydettiği ifade edildi.