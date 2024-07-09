CHP'de eş-dost atamaları bitmiyor! Esenyurt Belediyesi'ne sülale boyu çöktüler

İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde eş dost atamaları hız kesmeden devam ediyor. DEM Parti kontenjanından CHP'den Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla görevine son verildiği açıklanan kayınbiraderi Metin Günsan'ın belediyedeki mali işler koordinatörlüğüne devam ettiği öğrenildi.Özer'in, ayrıca kardeşi Azad Özer'i de koruma sorumlusu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ı özel kalem sorumlusu, dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ı, özel kalem personeli, dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ı işyeri ruhsat müdürlüğünden sorumlu danışman, kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ı ise imardan sorumlu danışman olarak görevlendirdiği ortaya çıktı.OĞLUNU DANIŞMAN YAPTIAhmet Özer'in inşaat mühendisi olan oğlu Serhan Özer Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı olarak görevli. Belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer alan Serhan Özer, talimatlarının çoğunu bu gruplardan veriyor.Belediye başkanının avukat olan diğer oğlu Seraf Özer ise medya ve iletişimden sorumlu danışman. ABD'den transfer ettiği yakın köylüsü ve arkadaşı Cevdet Özister de Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler gibi teknik müdürlüklerden sorumlu Genel Koordinatör. Başkanın DEM partisi ile olan ilişkilerini koordine ediyor.Yine yakın köylüsü ve özel avukatı Şevket Tuci'nin ise belediyenin personel şirketi ESPAŞ genel müdürü olarak atanması bekleniyor. Belediyede ciddi bir eş dost yapılanması kuran Özer, belediyenin hemen her birimine de hemşehrilerini yerleştiriyor.Katıldığı toplantılarda 'Esenyurt demek Van demektir' cümlesini kullanan Özer, 1.5 milyonluk ilçede pozitif ayrımcılık yaparak özellikle Kars, Ardahan, Kastamonu ve Sivas gibi önemli nüfusa sahip seçmeni de yok sayıyor.