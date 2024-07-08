MYK başlıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da partisinin genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. Kritik toplantıda AK Parti'deki değişim süreci, tasarruf tedbirleri ve fahiş fiyatla mücadele konu başlıklarının ele alınması bekleniyor.
AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.
MYK'nın öncelikli gündem maddesi AK Parti'deki 'değişim' çalışmaları... Kritik toplantıda 'değişim' süreci ile ilgili yürütülen çalışmaların ele alınması, sürecin hızlandırılması bekleniyor.
7 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Haziran ayındaki son MYK sonrası Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanları değişmişti.
KABİNE'DE BAYRAK DEĞİŞİMİ
2 Temmuz'da da Kabine'deki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı görevine ise İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirilmişti.
KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ VE PARTİ İÇİ TASARRUF
Kamuda tasarruf tedbirleri de görüşülecek MYK'daki bir başka konu başlığı. Kamuda tasarruf çalışmalarıyle birlikte parti içi tasarrufun da üzerinde durulacak ve bu noktada görüş alışverişinde bulunulacak.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Fahiş fiyatla mücadelenin ele alınması beklenirken bu sorunla ilgili çözüm önerilerinin masaya gelmesi öngörülüyor.