TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Haniye' mesajı: İsrail barbarlığını lanetliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, El Cezire Arapça'nın canlı yayınında yaptığı açıklamada, Filistin davasının önemli liderlerinden birisi olan İsmail Heniyye'nin bu gece Tahran'da alçak bir saldırıda, Siyonist rejim tarafından şehit edilmiş olmasını derin bir hüzünle karşıladıklarını belirtti.'Böylesine vahşi bir devlet terörünü lanetliyoruz.' diyen Kurtulmuş, bunun, uluslararası hukukun hiçbir kuralına uymayan ve on aya yakın bir süredir Gazze'de devam eden katliamların sorumlusu olan İsrail hükümetinin işlediği yeni bir suç olduğunu söyledi.Kurtulmuş, 'Bütün İslam dünyası, insanlık infial halindedir. Böylesine insanlık dışı bir saldırının kabul edilmesi mümkün değildir. Bütün gücümüzle, Türk milleti olarak 85 milyon hep beraber, dün akşam karşılaştığımız siyasi cinayet dolayısıyla İsrail hükümetini, bu barbar saldırıyı, bu terörist saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha bütün açıklığıyla ilan ediyoruz. İsmail Heniyye kardeşimizin şahsında bütün Filistinli şehitleri saygıyla, rahmetle anıyoruz. On aydır devam eden böylesine vahşi saldırılara rağmen Gazze Şeridi'nde, dar bir alanda bütün yokluklarla mücadele eden kahraman Gazzeli kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz.' şeklinde konuştu.Netanyahu ve hükümetinin hiçbir uluslararası kuralı tanımadığını ifade eden Kurtulmuş, 'İsrail, zaten daha evvel Lübnan'da olsun, İran'da olsun, Suriye'de olsun başka yerleri de vurarak hiçbir ülkenin egemenlik hakkına saygı göstermeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuş oldu. Aslında bu sonuç, 'geliyorum' diyen bir sonuçtu. Maalesef on aydır bilerek işlenen insanlık suçlarına karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda, Birleşmiş Milletler'de çok sayıda karar alınmasına rağmen maalesef bu karar uygulanamadı. Bunun temel nedeni İsrail'in bu saldırganlığına destek veren bazı ülkelerdir.' dedi.Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki yalan şovunun defalarca ayakta alkışlanmasının, 'Orta Doğu'da istediğin suçu işleyebilirsin, ben bütün gücümle senin arkandayım.' mesajı olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu görüntünün demokrasi, insan hakları, uluslararası değerler adına fevkalade çirkin olduğunu ve İsrail'e Orta Doğu'daki saldırganlığını devam ettirmesi konusunda büyük cesaret kazandırdığını belirtti.'Biz Filistinli bütün grupların birleşmesini ve Filistinli grupların yekvücut olarak bu Siyonist işgale karşı mücadele etmesini yıllardır savunuyoruz. Ayrıca Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşturulacağı gün biz Sayın Mahmut Abbas'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşturmak ve aynı zamanda İsmail Heniyye'yi de Meclis'te misafir olarak ağırlamak arzusundaydık. Ama Sayın Abbas'ın programı dolayısıyla bu gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Ayrıca bu toplantıya Türkiye'deki uluslararası camianın mensuplarını da davet edeceğiz. Türkiye'de misafir olan Gazzeli, Filistinli misafirlerimizi davet edeceğiz. Böyle bir programın hazırlığı içerisindeydik. Tabii dün akşam karşılaşmış olduğumuz bu ağır tablo karşısında bu programları daha kuvvetli, daha önemli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız.'Emperyalizmin bölgedeki taktiğinin 'böl-parçala-yönet' olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bugün İsrail'in iştahını kabartan fevkalade hazin bir tablonun ortada olduğunu söyledi.Kurtulmuş, 'Bölge ülkeleri olarak, İsrail'i durdurmak için siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak bu anlamda bölgenin selameti için, barış için, Filistin davasına daha güçlü destek verebilmek için birliği, beraberliği, tevhidi sağlamak durumundayız. Bu durumu sağladığımız takdirde İsrail bir adım atacakken on kere düşünmek mecburiyetinde kalır. Ama şimdi tabiri caizse elini kolunu sallayarak istediği yerde istediği operasyonu gerçekleştiriyor ve siyasi süreçlerde karşısına çıkacak kuvvetli bir güç olmadığı görüyor.' ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler ve uluslararası camianın harekete geçirilerek Netanyahu ve hükümetinin bir an evvel durdurulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, 'Aksi takdirde bu önce bölgesel savaşa, ardından korkarız ki küresel bir savaşa yol açacak fevkalade tehlikeli bir noktaya gelmiştir. İsrail'in uluslararası sistem tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde mutlaka durdurulması şarttır.' dedi.