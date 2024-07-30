Türkiye'nin yüzer üretim platformu Singapur’dan yola çıktı

Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Singapur'dan yola çıktı.Yüzer üretim tesisinin 2026 yılında Karadeniz'de üretime başlaması hedefleniyor.5 milyon hanenin de doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan yüzer üretim platformunun yola çıktığını ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;Dünyada sayılı örneklerden biri olan derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filomuza şimdi de yüzer üretim tesisimizi dahil ettik.Karadeniz'de görev alacak dev tesis Sakarya Gaz Sahası'nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak. Mavi vatandaki dev filomuzun yeni üyesi milletimize hayırlı olsun.