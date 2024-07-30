Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 39°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi yer yer parçalı bulutluISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluÇANKIRI °C, 34°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutluKONYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 29°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 26°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık