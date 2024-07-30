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Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subitano'yu karşıladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

Ekleme: 30.07.2024 - 14:36 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Subitano'yu karşıladı
Bakan Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Subianto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende askeri bando, iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Konuk Cumhurbaşkanı, tören kıtasını selamladı. Bakanlık önünde fotoğraf çekiminin ardından Güler ve Subitano başkanlığında görüşmeler gerçekleştirildi.