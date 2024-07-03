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Beyaz Gazete
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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 3.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 3.07.2024 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.