Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.