Komşuda deprem! Türkiye'de hissedildi

Gürcistan'da saat 08.45'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.7 olarak kaydederken sarsıntı Artvin'de de hissedildi.

AFAD Gürcistan Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesinde büyüklüğü 3.8 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin derinliği 9.7 olarak kaydedilirken deprem, Artvin'in Borçka başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden hissedildi.