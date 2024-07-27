Komşuda deprem! Türkiye'de hissedildi
Gürcistan'da saat 08.45'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.7 olarak kaydederken sarsıntı Artvin'de de hissedildi.
AFAD Gürcistan Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesinde büyüklüğü 3.8 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 9.7 olarak kaydedilirken deprem, Artvin'in Borçka başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden hissedildi.
Depremin derinliği 9.7 olarak kaydedilirken deprem, Artvin'in Borçka başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden hissedildi.