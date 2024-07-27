  • USD: 32,96 - 33,02
  • EURO: 35,77 - 35,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Komşuda deprem! Türkiye'de hissedildi

Gürcistan'da saat 08.45'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 9.7 olarak kaydederken sarsıntı Artvin'de de hissedildi.

Ekleme: 27.07.2024 - 09:20 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Komşuda deprem! Türkiye'de hissedildiAFAD Gürcistan Tsalenjikha, Samegrelo-Zemo Svaneti bölgesinde büyüklüğü 3.8 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 9.7 olarak kaydedilirken deprem, Artvin'in Borçka başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden hissedildi.

Komşuda deprem! Türkiye'de hissedildi