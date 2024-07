Başkan Erdoğan: Mahmud Abbas Türkiye'den özür dilemeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Sevgili hemşehrilerim sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizlerine karşılayan hemşehrilerimi, Sayın valimize belediye başkanımıza bu güzel buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ederek gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Her fırsatta ata dede ocağına geliyoruz. Gerçekten coşkulu heyecanlı bir toplu açılış gerçekleştirdik. Afet konutlarınjın anahtar teslimini yaptık. Toplam tuatı 1.6 milyar lirayı bulan tüm bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Ayder'e yapılan yatırımları önemsiyoruz.AYDER'İ ESKİ İHTİŞAMINA KAVUŞTURDUKÇocukluğumuzun o Ayder'i gitmiş, doğası gitmiş o dev salıncaklar gelmiş. Ayder'i şanına yakışır hale getireceğiz demiştik sözümüzü tuttuk. Çevre ve şehircilik Bakanlığımızla projemizi tamamladık. Toplam 1800 araç kapasiteli kapalı otopark açılışımızı yaptık. Ayder'i eski ihtişamına kavuşturduk. Afetzedelere ev ve dükkanlarının anahtarlarını teslim ettik. Rabbim her türlü afetten muhafaza etsin diyorum.'GAZZE'YE EN FAZLA YARDIM MALZEMESİ GÖTÜREN ÜLKEYİZ'Rusya ve Ukrayna bizim iki komşumuz. Bu savaş maalesef devam ediyor 2.5 yıldır. Şehirler yıkıldı çocuklar yetim kaldı. Bu kandan karlı çıkan olmadı. Biz barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ettik. Çatışmalar başladığında bizi eleştirenler şimdi bize hak veriyor. Aynı durum Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz için de geçerli. Kimseden çekinmeden kimin ne dediğine bakmadan harekete geçtik. İnsani yardımlarda Gazze'ye en fazla yardım malzemesi götüren ülkeyiz.BATI DÜNYASI SINIFTA KALDIİsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları dile getirdik. Batı dünyası ise bu durumda sınıfta kaldı. ABD'deki o rezil sahneleri hep birlikte izledik. Yemek kuyruğunda olanları hastanede kuvezde yatan çocukları öldürdüler. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz.SAYIN ABBAS'IN BİZDEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIMÜlkemde bazı siyasiler Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin parlamentoda konuşsun. Ya size davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen sayın Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Gelir veya gelmez biz Filistinli halk için söylenmesi gerekeni her yerde dile getiriyoruz.TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN KOŞTURUYORUZHortlatılmak istenen haçlı zihniyeti tam da budur. Bu hitler müsveddesi gibi konuşma yapanı alkışlayanlar var bir de bakıyorsun dışarda protesto edenler var. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bunun için her fırsatta Türkiye güçlü olmak her alanda kendi kendine yeter konumda olmak zorundadır diyoruz. Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruzMaruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen ülkemizde yılda 5.5 oranında büyüme kaydettik. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11. sıraya çıkardık. Yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımız savunma sanayiide terse döndü ve yüzde 20'lere indi.'TERÖRÜ SINIR İÇİNDE BİTİRDİK'Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Suriye'deki operasyonlarımızda da zaten daha önce de başarmıştık. Evlatlarımıza terör tehdidi olmayan bir ülke teslim etmekte kararlıyız. Ekonomideki zorlukların üstesinden gelme adına orta vadeli programın olumlu etkilerini görmeye başladık. Merkez bankası rezervlerimiz tarihimizde olmayan seviyede. Gri listeden çıktık. Kredi derecelendirme kuruluşları hakkımızı teslim etmeye başladı. Enflasyon hızı azaldı. İstihdam noktasında sevindirici haberler gelmeye başladı.İşsizlik oranı 1.1 puan azaldı. Buradaki tüm kardeşlerimden bize hükümetimize güvenmeye devam etmelerini istirham ediyorum. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere lütfen prim vermeyin. Türkiye çok farklı bir ülke olacak bu sürecin ardından. Emin olun yarının Türkiyesi de bugünde fersah fersah iyi olacaktır. Her birinize şükranlarını sunuyorum. Rizemize açılışların hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla...