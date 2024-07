Naci Görür'den yeni uyarı: 2 bölgeyi işaret etti: Her an büyük bir deprem olabilir

Son olarak pazartesi günü Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar var. Buna göre, Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde yeni depremler olabilir. NTV'nin haberine göre Görür, yıkıcı depremin kuzeyde beklendiğini duyurdu.Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğinin uyarısının yaptı.'En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu.' diye konuşan Görür, bu fayın en son 1794 yılında deprem olduğunu ve 250 senede bir de deprem ürettiğini vuguladı.Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini dile getirdi.Görür, Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının da her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurguladı. Helen Kıbrıs yayının tehlikeli olduğundan bahseden Görür, 'Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor.' dedi.Görür, şöyle devam etti:'Rodos Girit güneyde her gün deprem oluyor. Burada günün birinde büyük deprem olabilir Tıpkı Helen Bıbrıs yayının 1856 senedinde 9'un üzerinde deprem ürettiği gibi. Üretiği depremin şiddeti nerdeyse 12'ye varıyor. Kıbrıs'ı yok etmiş.'Görür, Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp 'Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz.' dedi.