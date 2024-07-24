Bakan Tekin'den açıklama! O okullara işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Fransa Büyükelçiliği arasında, Türkiye’deki iki Fransız okulunun hukuki statüsü konusunda yaşanan anlaşmazlık sürüyor.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Türkiye'deki Fransız okullarına ilişkin açıklama geldi.Yusuf Tekin, "Türkiye'deki Fransız okulları, mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler" dedi.Bakan Yusuf Tekin açıklamalarında şunları söyledi:Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler. Demezlerse yok hükümdar olacaklar zaten. Arzu ettiğimiz şey bir yasal mevzuatımız var bir de kanunlar anayasamızın 90. maddesi çerçevesinde ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var. Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Biz de ülkelerin bu bahşi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun Uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zeminine konuşacağını düşünüyoruz. Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor Pakistan’da görüşmelerimiz devam ediyor uluslararası sözleşme yapıldı biz de karşılıklı ülke olarak öncelikle Türk vatandaşlarımızın çocuklarını eğitim hakkından kendi kültürlerini anlatımlerini öğrenebileceğim şekilde sözleşme yapmak için çaba sarf ediyorlar.1993 yılından itibaren hükumetler sürekli Fransa’ya uyanmışlar.Ne Olmuştu?Ankara’daki Charles de Gaulle ve İstanbul’daki Pierre Loti liseleri, Fransa’nın Türkiye’deki elçiliğine bağlı iki okul.Bu okullar, doğrudan Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt Dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Eğitim-öğretim kararları AEFE tarafından alınıyor ve denetleniyor.Müfredat, AEFE’nin dünya genelindeki kurumları ile uyumlu olarak düzenleniyor.İki Fransız okulunun Türkiye’den resmi onayı bulunmuyor ve bu nedenle MEB tarafından resmi olarak tanınmıyor.Aralık ayında MEB ve Fransız Büyükelçiliği arasında yapılan görüşmelerin ardından 2024 yılı başında iki Fransız okuluna Türk vatandaşı öğrencilerin alınmayacağına dair haberler basına yansımıştı.12 Temmuz’da Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri İşbirliği Müsteşarı Sylvie Lemasson imzasıyla velilere yazılı açıklama gönderildi.Açıklamada, MEB’in kendilerine gönderdiği anlaşma taslağının kabul edilmemesi halinde, 2024-2025 öğretim yılından itibaren Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceği bildirildi.13 Temmuz’da ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, Fransız yetkililerin sunulan şartları kabul etmemeleri halinde gerekli hukuki prosedürü başlatacaklarını söyledi.Bakan Tekin, "Ben bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve uluslararası hukukunu korumak adına sorumlu davranan bir Milli Eğitim Bakanı olarak bu okullara gerekli adımları attık. Bizim koşullarımıza gelirlerse hayatlarına devam ederler. Gelmezlerse de biz de gerekli hukuki prosedürü takip ederiz" demişti.