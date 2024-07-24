ABD’de soykırım trafiği! Netanyahu’nun fon ziyareti kriz yarattı: Üst düzey mektup Kongre’ye ulaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kongrenin her iki kanadının liderlerinin daveti üzerine dün ABD'ye gitti. Gazze işgalinde geri adım atmayan ve bölgede soykırıma devam eden Netanyahu'nun ziyareti, en büyük müttefiki olan ABD ile ilişkilerini sıcak tutmak için yaptığı söyleniyor.Netanyahu'nun ziyareti, ülkede tartışmalara neden oldu. Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail'in Kongredeki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösterilen Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, martta Netanyahu'ya istifa ve İsrail'de yeni seçimlere gidilmesi çağrısında bulunmuştu.Netanyahu'nun konuşmasını protesto etmek için savaş karşıtı bazı Kongre üyeleri oturuma katılmayacağını açıklarken, başkent sokaklarında da Netanyahu'ya tepki gösteri gerçekleşti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Netanyahu'nun ABD Kongresine hitap etmek için geldiği Washington'da otelinin önünde yüzlerce gösterici Netanyahu'yu ve İsrail yönetiminin Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için toplandı.Polis de otel önünde konuşlandı. Bazı göstericiler Filistin bayrakları salladı. Göstericiler, binaya yansıttıkları lazerle 'Aranıyor. Savaş suçlusu Netanyahu'yu tutuklayın.' çağrısında bulundu.5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla çalkalanan Washington, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongredeki konuşmasına tanıklık edecek.ABD yerel saatiyle 14.00'te (TSİ 21.00) Kongre ortak oturumunda gerçekleşmesi beklenen konuşma öncesinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre polisi, binanın güneyindeki bahçesiyle birlikte büyük bir alanı demir bariyerler ve çitlerle kapatırken, yarın Kongre binasına ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.Görevi gereği Senatoya başkanlık eden Kamala Harris'in yarınki ortak oturuma başkanlık etmeyeceği açıklanmış, Harris'in Netanyahu ile daha sonra ayrıca görüşeceği bildirilmişti.Kovid-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Biden'ın perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklanmıştı.Öte yandan eski ulusal güvenlik yetkilileri, akademisyenler ve iş insanlarından oluşan İsrailli üst düzey bir grup, ABD Kongre liderlerine, yarın Kongrede konuşma yapacak olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'hem İsrail'in hem de Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit etmekle' suçlayan bir mektup gönderdi.Mektup, bu sabah Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e ulaştırıldı. Netanyahu'nun 'varoluşsal bir tehdit' olarak nitelendirildiği mektupta, hakkında rüşvet ve dolandırıcılıktan davalar bulunduğuna, siyasi hayatta kalmak için bencilce davrandığına ve Gazze'deki mevcut savaşta Hamas'ı yenememekten tek başına sorumlu olduğuna işaret edildi.Mektupta, 'Netanyahu, Amerika'nın Orta Doğu ve ötesindeki politikasını olumsuz etkileyen ve İsrail'i daha da tehlikeye sokan bu savaşa yaklaşımıyla ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar veriyor.' değerlendirmesi yapıldı.İsrail Başbakanı'nın 'onlarca yıldır İsraillileri birbirine karşı kışkırttığı ve ulusal sosyal dokuya zarar verdiği' belirtilen mektupta, Netanyahu'nun İsrail'in 'savunma yeteneklerinde önemli ölçüde hasara yol açtığı, ülkenin ekonomisini aşındırdığı ve uluslararası duruşunu mahvettiği' vurgulandı.Mektupta, Mossad istihbarat servisinden emekli direktör Tamir Pardo başta olmak üzere teşkilattan 5 eski üst düzey yetkili, İsrail ordusundan 2 eski üst düzey komutan, eski askerler, güvenlik, diplomatik, hukuk ve iş insanlarından oluşan 30 dan fazla ismin imzası yer aldı.