Naci Görür'den korkutan açıklama! Marmara'yı işaret etti

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli çifte depremin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.Çifte felaketin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilmişken dün akşam saatlerinde Çanakkale sallandı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Depremde Ayvacık ilçesindeki bir evde hasar meydana geldi.Çanakkale depreminin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.''Simdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.'' diyen Görür, şunları kaydetti;''Bahceli-Ezine/Canakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramic'in guneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF'in orta branjina ait. Bu kol ve KAF'in guney kolu yavas eneri biriktiren dallar. Bunedenle daha gec depremler bekliyoruz. Simdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.''Çanakkale depremi nedeniyle uyarılarda bulunan Naci Görür, ''Bu Çanakkale depremi nedeniyle uyarıyorum. Özellikle hükümet, muhalfet ve halk şunu idrak etmeli. Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Üikenin herhangi bir bölgesi her hangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlece insanımız ölebilir.'' dedi.Bunun çok ciddi bir olasılık olduğunun altını çizen Naci Görür, ''Bu çok ciddi bir olasılıktır. Onun için bırakın fayların özelliklerini, yerini boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün. Hükümeti, muhalefeti ve halkı ile yumruk olur elbirliği ile çalışırsan bu mümkün. Deprem dirençli ülkelerde bizde olan büyüklükte depremler olunce bir kaç kişi tesadüfen ölüyor bizde ise on binler ölüyor. Bu bize yakışmıyor, gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım. Bu mümkün. Sevgiyle'' ifadelerini kullandı.