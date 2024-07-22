Oruç Reis’in tarihi yolculuğu! Savaş gemileri de eşik edecek

Türkiye, Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki üç blokta doğal gaz ve petrol arayacak. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne destek unsurları da eşlik edecek.Uzmanlar destek için Türk korvetleri, firkateynleri ve deniz helikopterlerinin bölgeye gideceği görüşünde. Böylece Ankara, dünyanın en karışık deniz alanlarından birinde bayrak gösterecek.TRT'de yer alan habere göre, Enerji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama Türkiye-Somali arasında başlayan yeni bir döneme işaret etmekle kalmıyor, Ankara'nın yıllardır ilmik ilmik dokuduğu Afrika Boynuzu politikasını da daha üst bir seviyeye taşıyor.Önce açıklamayı kısaca hatırlayıp sonrasında bu olayın muhtemel yansımalarına bakalım… Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali açıklarına gönderiyor. Türk Bayraklı gemiyle Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde bulunan üç blokta doğal gaz ve petrol aranacak.Bahsettiğimiz bu blokların ikisi karadan yaklaşık 50 kilometre, bir diğeri 100 kilometre açıkta. İlk etapta bu sahalarda üç boyutlu sismik faaliyet gerçekleştirilecek. Bunun için Oruç Reis gemisi eylül sonu, ekim başı gibi bölgeye gidecek.2011'den bu yana gelişen bir süreç varSomali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, bu yılın şubat ayında Somali ile Türkiye arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı onayladığını duyurdu. Bu tarihi anlaşmanın Somali'nin güvenli ve müreffeh bir geleceğe doğru yolculuğunda yeni bir sayfaya işaret ettiğini söyledi.Aslında Ankara'nın Somali ile ilişkilerinde her ne kadar bu yıl daha somut işler görsek de 2011'den bu yana sürekli üzerine konan stratejik bir iş birliğinden söz etmek mümkün.Somali Savunma Bakanı'nın “Konu Türkiye olduğunda farklı kesim ve görüşlerden Somalililer aynı çerçeveden bakma noktasında tereddüt etmiyor. Yani Türkiye ile ilişkiler konusu Somali için artık partiler üstü, tartışılmaya açılamaz bir konu olma özelliği taşıyor” cümlesi süreci özetliyor.Bu sorunun yanıtını iki temel başlık altında verebiliriz. Birinci ve çok önemli olan husus Somali'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde böylesine değerli bir işe kalkışabilmesi. Ki bu durum Somali'nin bölgedeki ülkelere bir mesajı. Somali, Türkiye'nin yardımıyla kendi bölgesindeki güvenliği sağladığını ve burada arama-tarama faaliyetleri yapabileceğini gösteriyor.İkinci mesele ise konunun teknik detayını kapsıyor. Sismik arama ve sondaj faaliyetleri son derece zorlu ve bir o kadar da tecrübe-kapasite isteyen işler. Türkiye bu alanda kendini son yıllarda çok geliştirdi. İmkanı da kabiliyeti de çok fazla. Şimdi bu avantajların Somali'ye yol göstermesi dikkate değer.Bu noktada önemli bir mesele daha var. Enerji Bakanlığı'nın açıklamasında Oruç Reis'in destek gemileriyle bölgeye gideceği bilgisi paylaşıldı. ‘Destek' kısmını biraz açmak şart. Biz de bunun için Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan ile konuştuk.Önce bir görev profili çıkarıyor Erkan… Sismik araştırma gemilerinin suyun altına sonar dalgaları göndererek su altının detaylı haritasını çıkardığını söylüyor. Bunu yaparken sabit bir rotada görece yavaş bir süratte su altının kesitlerini haritalandırarak ilerlendiği bilgisini veriyor.Bu tip bir çalışmayı yaparken Oruç Reis'e lojistik destek gemileri gerekeceğini de belirtiyor Erkan ve “Gemi personeli, yakıt, teknik ekipman ve benzer konular için bir gemi gerekecek. Karadan alınıp gemiye getirilecek unsurlar da olabilir. TPAO'nun elinde bu işler için destek unsurları var” diyor.