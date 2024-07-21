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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Ekleme: 21.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildiTerör örgütlerine yönelik operasyonlar başarılı şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda toplam 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!" yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi