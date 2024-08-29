Kılıçdaroğlu 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 3 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

27. Dönem Milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamedeki şikayet dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü kaydedildi.Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği belirtilerek, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" denildi. Yıldız, Yönter ve Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü kaydedildi.İddianamede Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi.