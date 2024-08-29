İsrail'den Batı Şeria'da camiye baskın: 5 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarına devam ederken, Batı Şeria'da da operasyonlarını genişletiyor.Bölgede baskın ve saldırılarını yoğunlaştıra İsrail güçleri burada da sivilleri hedef alıyor.İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, camideki 5 Filistinliyi vurarak öldürdü.İsrail ordusu ise öldürülen Filistinlilerden birinin Tulkarem Taburu komutanı Ebu Shuja'a olarak bilinen Muhammed Cabir olduğunu, 5 Filistinlinin de silah taşıdığını ve camide saklandığını iddia etti.