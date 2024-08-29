  • USD: 33,96 - 34,02
  • EURO: 37,83 - 37,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail'den Batı Şeria'da camiye baskın: 5 ölü

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki bir camiye düzenledikleri baskında 5 Filistinliyi öldürdü.

Ekleme: 29.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
İsrail'den Batı Şeria'da camiye baskın: 5 ölü
İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarına devam ederken, Batı Şeria'da da operasyonlarını genişletiyor.

Bölgede baskın ve saldırılarını yoğunlaştıra İsrail güçleri burada da sivilleri hedef alıyor.

5 KİŞİYİ VURARAK ÖLDÜRDÜLER

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, camideki 5 Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail ordusu ise öldürülen Filistinlilerden birinin Tulkarem Taburu komutanı Ebu Shuja'a olarak bilinen Muhammed Cabir olduğunu, 5 Filistinlinin de silah taşıdığını ve camide saklandığını iddia etti.

İsrail'den Batı Şeria'da camiye baskın: 5 ölü