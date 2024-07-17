Vergi yasa teklifi TBMM'ye sunuldu! 70 milyar liralık paket: Dar gelirliye yönelik hüküm yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısıyla 53 maddelik teklif hakkında bilgi verdi. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek olan teklif şu değişiklikleri içeriyor:Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi kesilecek.Yurt içi şirketleri için asgari kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan aşağı olmayacak.EYT'liler aynı işyerinde çalışmaya devam ederse işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.Vergi usulsüzlük cezaları ve bazı fiillerin tekrarında uygulanacak özel usulsüzlük cezaları arttırıyor. Teklifin gerekçesinde, 'Fatura verilmemesi, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3 bin 400 lira ceza tekrarı halinde birinci tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak.Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak' denildi. Fatura, bilet, fiş, gider makbuzu almadıkları tespit edilenlere ise 5 bin lira ceza verilecek. Ancak bir yıl içindeki toplam ceza 50 bin lirayı geçemeyecek. Vatandaş 5 iş günü içinde belge düzenlenmediğini idareye bildirirse cezadan vazgeçilecek.Yap, işlet, devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınacak.Doktor, diş hekimi gibi serbest meslek erbabı gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. İzahın yeterli bulunmaması halinde hasılat tespitlerinden hareketle vergi tarhı uygulanacak.Bazı tütün mamullerinden alınan maktu vergi tutarına ilişkin asgari maktu vergi tutarının yüzde 20'sine kadar olan sınırlama kaldırılacak.Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkartılıyor.Vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi cezası, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat olarak uygulanacak.Başkalarının IBAN'ını kullanan ve kullandırana asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde, ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek. Başkasının POS cihazını kullanan ya da kullandıranlara her bir tespit için bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 lira ceza kesilecek.Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zamanaşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verilecek. Mükelleflerin KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilememesi halinde, bu süre sonunda kayıtlardan çıkarılarak yapılacak vergi incelemesi ile gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlanıyor.Elektronik ticaret ve her türlü dijital ortamdaki reklam, ilan, satış ve kiralama gibi ticari faaliyetlerini eksik bildirenlere özel usulsüzlük cezası verilecek. Ceza, mükelleflerin ekonomik ve ticari büyüklükleri ile orantılı olacak.Döviz ve döviz hesaplarında olduğu gibi şirket ve bankaların aktifinde yer alan kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı mevduat hesaplarının borsa rayici ile değerlendirilmesi ve değerleme farklarının vergilendirilmesi sağlanıyor.Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanacak.Ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım hizmetlerde KDV istisnası kaldırılıyor.150 lira olan yurt dışı çıkış harcı 500 liraya yükseltilecek ve yıllık yeniden değerleme oranına göre arttırılacak. Uygulama yasa yürürlüğe girdikten 10 gün sonra başlayacak.Vergiye gönüllü uyumun artırılmasını sağlamak için vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkartılacak.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi paketinin 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırlandığını, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermediğini belirtti.TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifini değerlendiren Bakan Şimşek, uzun süredir teklif üzerinde ilgili tarafların görüşleri de alınarak çalışma yaptıklarını kaydetti. Şimşek, 'Dar gelirlilere yük getirmeyecek şekilde hazırlanan yeni vergi taslağımızın çalışmaları tamamlandı.