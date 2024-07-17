İstanbul'da su tekrar bulandı! İSKİ’den fatura oyunuyla vurgun

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi pandemi döneminde kamu iştiraki İGDAŞ'ın normalde 25-35 gün arasında sayaç okuyarak kesmesi gereken faturaların süresini 45 güne çıkartmasıyla yaptığı vurgunun benzeri bu kez bir diğer kuruluşu olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) meydana geldi.Yaz aylarında sıcaklık nedeniyle artan su kullanım miktarına İSKİ'nin alicengiz oyunu eklendi. Geçen Mayıs ayındaki İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda suya yapılan yüzde 36 zamla yetinmeyen yönetim bu kez İGDAŞ'ta olduğu gibi fatura okuma gün sayısını yasal sınırın üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmaya başladı.Su kullanımında 1'inci kademe olan 0-15 metreküp kullanım bedeli olan 32,28 TL ücret ile atıksu bedelinin eklenmesiyle hesaplanan 25-35 günlük su kullanım ücretleri, kurumun zamanında okuma yapmaması nedeniyle 15-30 metreküp su kullanım miktarı olan 2'nci kademeye geçiş yapıyoBu kademede ise 49,17 TL'den hesaplanarak vatandaşın mağdur olmasına neden oldu.Mayıs-Haziran ayları arasındaki su kullanım birim ücreti ise yüzde 36 ila yüzde 53 arasında zam yapılmadan önceki ücret ile zam sonrası ücretin ortalaması üzerinden hesaplanarak faturalandırılma yapıldı.Fatura okuma gün sayısının artmasıyla birlikte gelen yüksek faturaların sebebin ise personelin yoğunluğu olduğu öne sürüldü.İSKİ ve İGDAŞ sayaçlarının ortak okunma projesi nedeniyle personelin iş yükünün arttığı bu nedenle de gecikmeler olduğu iddia edildi.Ancak yönetim aynı açıklamayı pandemi sürecinde Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ücretsiz doğalgaz desteği ile yüzde 25 sıcak su kullanımın 1 yıl süreyle ücretsiz sağlanmasını da fırsata çevirmiş ve zamanına sayaç okumalarının yapılmaması nedeniyle İstanbullulara fahiş faturalar göndermişti.