Emekliye zam çalışması son virajda! Başkan Erdoğan’a sunuldu: İşte üç alternatiften en güçlü senaryo

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği iyileştirme zamlarına ilişkin çalışmada son viraja girildi.1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.Zam çalışmasında en güçlü senaryo en düşük maaşın 12 bin TL olması yönünde. 12 bin TL'lik maaşın bütçeye maliyetinin ise aylık yaklaşık 4 milyar TL, olacağı hesaplanıyor.Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yürüttüğü emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Erdoğan'a sunuldu.Erdoğan'a sunulan raporda en düşük maaş alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 olarak şekilleniyor. Zam düzenlemesinden 1 milyon 810 bin kişinin yararlanacağı hesaplanıyor.Emekliler için geliştirilen en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL olması formülünün gerçekleşme ihtimali zayıf görülüyor.En güçlü senaryo ise en düşük maaşın 12 bin TL olması. Bu rakamın bütçeye getireceği aylık maliyet ise yaklaşık 4 milyar TL olarak belirtiliyor.Seçenekler arasında 12 bin 500 TL maaş da bulunuyor. Bu alternatifin 6 aylık bütçeye maliyetinin ise 32 milyar TL olacağı hesaplanıyor.Emeklilere yönelik iyileştirme zammı için gerekli olan yasal düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacak vergi yasa teklifinin içerisinde eklenmesi bekleniyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamla maaşını alacak.En düşük maaşa zam kararı doğrultusunda oluşacak farklar ise temmuz ayına yetişmeyeceği için ağustos ayı içinde emeklilerin hesabına yatırılacak.SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25'i ile 28'i arasında alıyor.Sabah'ın haberine göre; AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler, hazırladıkları alternatifli çalışmayı bugün açıklayacağını kaydetti.Maliyet analizlerinin yapıldığını dile getiren Güler, zam düzenlemesinin Vergi Paketi Teklifi'ne ekleneceğini dile getirdi.