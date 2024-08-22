Ankara’da maymun çiçeği karantinası iddiası! Sağlık Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi!

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülen bir kişinin M Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. Ayrıca 3 M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı önü sürüldü.Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan yetkililer, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının olmadığını belirtti.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da dün maymun çiçeği hastalığı ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Bakan Memişoğlu, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini kaydederek, 'Şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil.Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok' ifadelerini kullanmıştı.